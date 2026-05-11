Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Lohnendes Burkhalter-Investment?
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Zum Handelsende stand das Burkhalter-Papier an diesem Tag bei 120,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, hätte er nun 82,713 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burkhalter-Papiers auf 186,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 384,62 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 53,85 Prozent.
Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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