SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,531 Burkhalter-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 218,07 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 09.01.2026 auf 142,40 CHF belief. Mit einer Performance von +118,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,51 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
