SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Burkhalter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,90 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,372 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,97 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 124,97 Prozent zugenommen.

Alle Burkhalter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at