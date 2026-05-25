SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burkhalter-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 90,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 11,086 Burkhalter-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 889,14 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 22.05.2026 auf 170,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 88,91 Prozent mehr wert.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at