SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burkhalter-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Burkhalter-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,462 Burkhalter-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 224,27 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 26.06.2026 auf 153,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 124,27 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at