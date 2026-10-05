Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Rentables Burkhalter-Investment?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 134,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,184 Burkhalter-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 9 109,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 122,80 CHF belief. Mit einer Performance von -8,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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