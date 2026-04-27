SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Burkhalter-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Burkhalter-Papier bei 95,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Burkhalter-Aktie investierten, hätten nun 1,046 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Burkhalter-Papiere wären am 24.04.2026 198,12 CHF wert, da der Schlussstand 189,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,12 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 2,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at