SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Burkhalter eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 86,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Burkhalter-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,152 Burkhalter-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 124,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,55 Prozent gesteigert.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at