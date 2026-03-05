BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Lohnende BVZ-Anlage?
|
05.03.2026 10:03:31
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.03.2016 wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 557,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,179 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 242,15 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 04.03.2026 auf 1 350,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 142,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BVZ bezifferte sich zuletzt auf 264,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
