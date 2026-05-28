BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentables BVZ-Investment?
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28.05.2026 10:03:14
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BVZ-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 541,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,185 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 550,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 286,24 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 186,24 Prozent vermehrt.
BVZ wurde am Markt mit 300,12 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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