SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BVZ-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BVZ-Anteile an diesem Tag 730,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, befänden sich nun 1,370 BVZ-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BVZ-Anteile wären am 07.10.2026 2 027,40 CHF wert, da der Schlussstand 1 480,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BVZ zuletzt 297,95 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at