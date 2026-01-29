BVZ Aktie

BVZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 29.01.2026 10:03:56

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in BVZ-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.01.2021 wurde die BVZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das BVZ-Papier bei 770,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hat, hat nun 1,299 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 1 360,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 766,23 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 766,23 CHF, was einer positiven Performance von 76,62 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 268,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVZ AG

mehr Nachrichten