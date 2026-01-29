SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in BVZ-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.01.2021 wurde die BVZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das BVZ-Papier bei 770,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hat, hat nun 1,299 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 1 360,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 766,23 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 766,23 CHF, was einer positiven Performance von 76,62 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 268,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

