BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentable BVZ-Anlage?
|
13.08.2026 10:03:44
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 13.08.2021 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 775,00 CHF wert. Bei einem BVZ-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,903 BVZ-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 21 548,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 670,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,48 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte BVZ einen Börsenwert von 335,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
13.08.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.08.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.07.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.07.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
13.07.26
|SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 690,00
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.