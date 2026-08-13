BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Rentable BVZ-Anlage? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BVZ-Investment gewesen.

Am 13.08.2021 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 775,00 CHF wert. Bei einem BVZ-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,903 BVZ-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 21 548,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 670,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,48 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte BVZ einen Börsenwert von 335,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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