BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Rentable BVZ-Investition? 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BVZ-Anteile an diesem Tag bei 745,00 CHF. Bei einem BVZ-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,423 BVZ-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 1 570,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 073,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110,74 Prozent gesteigert.

BVZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 305,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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