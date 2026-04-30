BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Langfristige Investition
|
30.04.2026 10:03:37
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die BVZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die BVZ-Aktie bei 522,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,157 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 460,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 969,35 CHF wert. Damit wäre die Investition um 179,69 Prozent gestiegen.
Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 278,13 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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