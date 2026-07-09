BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentable BVZ-Anlage?
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09.07.2026 10:03:25
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden BVZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BVZ-Aktie letztlich bei 825,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,121 BVZ-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 221,82 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 08.07.2026 auf 1 830,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 121,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BVZ eine Börsenbewertung in Höhe von 359,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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