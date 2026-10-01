BVZ Aktie

BVZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Frühe Investition 01.10.2026 10:03:17

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BVZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BVZ-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 900,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,111 BVZ-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (1 530,00 CHF), wäre das Investment nun 170,00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 70,00 Prozent.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 300,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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