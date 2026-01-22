SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BVZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BVZ-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 735,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,136 BVZ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BVZ-Papiers auf 1 280,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,15 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,15 Prozent.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 246,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at