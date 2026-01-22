BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Lohnendes BVZ-Investment?
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BVZ-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 735,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,136 BVZ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BVZ-Papiers auf 1 280,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,15 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,15 Prozent.
Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 246,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
22.01.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
01.01.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 320,00
|3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.