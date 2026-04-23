BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Langfristige Anlage 23.04.2026 10:03:25

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 865,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,156 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 1 400,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 618,50 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,85 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für BVZ eine Börsenbewertung in Höhe von 276,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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