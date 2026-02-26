SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BVZ-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BVZ-Anteile betrug an diesem Tag 870,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,494 BVZ-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 402,30 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 25.02.2026 auf 1 340,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 402,30 CHF entspricht einer Performance von +54,02 Prozent.

BVZ wurde am Markt mit 264,53 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

