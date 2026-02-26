BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Langfristige Investition
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BVZ-Anteile betrug an diesem Tag 870,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,494 BVZ-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 402,30 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 25.02.2026 auf 1 340,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 402,30 CHF entspricht einer Performance von +54,02 Prozent.
BVZ wurde am Markt mit 264,53 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
26.02.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 290,00
|-2,27%