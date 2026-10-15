BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentable BVZ-Anlage?
|
15.10.2026 10:03:22
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 15.10.2016 wurde das BVZ-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 522,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,157 BVZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 352,49 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 14.10.2026 auf 1 480,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 183,52 Prozent gleich.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 299,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
15.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI aktuell: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 520,00
|2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.