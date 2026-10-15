SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BVZ-Investment gewesen.

Am 15.10.2016 wurde das BVZ-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 522,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,157 BVZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 352,49 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 14.10.2026 auf 1 480,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 183,52 Prozent gleich.

Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 299,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at