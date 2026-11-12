BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentable BVZ-Anlage?
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12.11.2026 10:03:23
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2016 wurde das BVZ-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 525,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,190 BVZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 293,33 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 11.11.2026 auf 1 540,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 193,33 Prozent gleich.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 309,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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