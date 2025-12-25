SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Investoren gebracht.

Das BVZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BVZ-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 730,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,137 BVZ-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 1 190,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,01 Prozent erhöht.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 235,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at