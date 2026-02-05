BVZ Aktie

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

Frühe Investition 05.02.2026 10:03:18

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BVZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 549,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,215 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 390,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 25 318,76 CHF wert. Damit wäre die Investition 153,19 Prozent mehr wert.

BVZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 273,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BVZ AG

Analysen zu BVZ AG

Aktien in diesem Artikel

BVZ AG 1 400,00 0,00% BVZ AG

