BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Frühe Anlage
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02.07.2026 10:03:41
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen
Das BVZ-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 990,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,101 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 565,66 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 01.07.2026 auf 1 640,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 565,66 CHF entspricht einer Performance von +65,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 325,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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