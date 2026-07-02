BVZ Aktie

BVZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Frühe Anlage 02.07.2026 10:03:41

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BVZ-Aktien verdienen können.

Das BVZ-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 990,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,101 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 565,66 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 01.07.2026 auf 1 640,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 565,66 CHF entspricht einer Performance von +65,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 325,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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