BVZ Aktie

BVZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable BVZ-Investition? 11.06.2026 10:03:36

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die BVZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 850,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,765 BVZ-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 10.06.2026 18 705,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 590,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +87,06 Prozent.

Am Markt war BVZ jüngst 313,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVZ AG

mehr Nachrichten