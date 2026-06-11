BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Profitable BVZ-Investition?
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11.06.2026 10:03:36
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die BVZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 850,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,765 BVZ-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 10.06.2026 18 705,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 590,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +87,06 Prozent.
Am Markt war BVZ jüngst 313,91 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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