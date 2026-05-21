SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 865,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,561 BVZ-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 490,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 225,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,25 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 289,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at