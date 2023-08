SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BVZ-Investment verdient

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

BVZ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das BVZ-Papier an diesem Tag 755,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,325 BVZ-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.08.2023 gerechnet (825,00 CHF), wäre die Investition nun 1 092,72 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 092,72 CHF entspricht einer Performance von +9,27 Prozent.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 165,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at