BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Profitabler BVZ-Einstieg? 20.08.2026 10:03:27

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BVZ-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 500,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in BVZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,200 BVZ-Aktien. Die gehaltenen BVZ-Aktien wären am 19.08.2026 325,67 CHF wert, da der Schlussstand 1 630,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 225,67 Prozent gesteigert.

BVZ war somit zuletzt am Markt 325,51 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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