BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Lohnende BVZ-Anlage?
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 3 Jahren verdient
BVZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 770,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,299 BVZ-Papiere. Die gehaltenen BVZ-Papiere wären am 18.02.2026 1 740,26 CHF wert, da der Schlussstand 1 340,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,03 Prozent angezogen.
BVZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 272,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)