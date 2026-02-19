SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen BVZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

BVZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 770,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,299 BVZ-Papiere. Die gehaltenen BVZ-Papiere wären am 18.02.2026 1 740,26 CHF wert, da der Schlussstand 1 340,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,03 Prozent angezogen.

BVZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 272,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at