SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 825,00 CHF. Bei einem BVZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,212 BVZ-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BVZ-Aktien wären am 15.07.2026 2 096,97 CHF wert, da der Schlussstand 1 730,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109,70 Prozent angezogen.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 353,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at