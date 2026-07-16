BVZ Aktie

BVZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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BVZ-Anlage unter der Lupe 16.07.2026 10:03:23

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 825,00 CHF. Bei einem BVZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,212 BVZ-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BVZ-Aktien wären am 15.07.2026 2 096,97 CHF wert, da der Schlussstand 1 730,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109,70 Prozent angezogen.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 353,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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