Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Performance im Blick
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 496,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,016 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,74 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -73,23 Prozent.
Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 272,76 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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