SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 496,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,016 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,74 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -73,23 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 272,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at