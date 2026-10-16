Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Performance im Blick 16.10.2026 10:03:30

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 496,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,016 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,74 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -73,23 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 272,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bystronic (ex Conzzeta) 138,60 -1,84% Bystronic (ex Conzzeta)

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