SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 086,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hat, hat nun 0,921 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (272,00 CHF), wäre das Investment nun 250,46 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,95 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bystronic (ex Conzzeta) einen Börsenwert von 557,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

