SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 633,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,798 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 159,56 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 28.05.2026 auf 200,00 CHF belief. Mit einer Performance von -68,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 410,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at