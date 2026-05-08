SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 08.05.2021 wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 1 156,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,651 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 208,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 799,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 82,01 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 421,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at