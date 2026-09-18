Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Performance unter der Lupe
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an diesem Tag bei 548,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,182 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24,74 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 17.09.2026 auf 135,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75,26 Prozent.
Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 267,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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