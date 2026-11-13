SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 464,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 21,529 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 134,55 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 12.11.2026 auf 145,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,65 Prozent verringert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303,54 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at