Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bystronic (ex Conzzeta)-Investition im Blick 31.07.2026 10:03:59

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 1 246,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,026 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 147,67 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 30.07.2026 auf 143,00 CHF belief. Mit einer Performance von -88,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 290,34 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)

mehr Nachrichten