Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Bystronic (ex Conzzeta)-Investition im Blick
|
31.07.2026 10:03:59
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 1 246,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,026 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 147,67 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 30.07.2026 auf 143,00 CHF belief. Mit einer Performance von -88,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 290,34 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
31.07.26
|SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
23.07.26
|Bystronic beschleunigt Transformation angesichts struktureller Marktveränderungen (EQS Group)
|
23.07.26
|Bystronic accelerates transformation amid structural market changes (EQS Group)
|
17.07.26
|SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)