Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Profitables Bystronic (ex Conzzeta)-Investment?
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1 296,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,077 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10,57 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,43 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 280,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Bystronic (ex Conzzeta)
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