Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Langfristige Performance 24.04.2026 10:03:40

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 240,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,417 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,92 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 23.04.2026 auf 199,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,08 Prozent.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich jüngst auf 432,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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