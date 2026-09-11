SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 349,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,612 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 137,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 919,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,80 Prozent vermindert.

Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 285,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at