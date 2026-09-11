Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Profitable Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?
|
11.09.2026 10:03:35
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 349,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,612 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 137,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 919,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,80 Prozent vermindert.
Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 285,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bystronic (ex Conzzeta)
|141,00
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.