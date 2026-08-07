SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 655,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,153 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,28 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,72 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 297,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at