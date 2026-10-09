Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Profitable Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Der Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile betrug an diesem Tag 317,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,315 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 39,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,25 Prozent verringert.

Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 270,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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