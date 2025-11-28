Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
28.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.11.2015 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile bei 640,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,563 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.11.2025 gerechnet (253,00 CHF), wäre die Investition nun 395,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,47 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 511,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
