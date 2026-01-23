SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 585,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,094 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 281,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 811,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,88 Prozent.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich jüngst auf 552,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at