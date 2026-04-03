Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Profitable Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien verlieren können.

Am 03.04.2023 wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier an diesem Tag bei 673,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,149 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 217,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 32,32 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 67,68 Prozent verkleinert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 448,95 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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