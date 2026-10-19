Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Lukrativer Calida-Einstieg? 19.10.2026 10:04:18

SPI-Papier Calida-Aktie: Hätte sich eine Investition in Calida von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Calida-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Calida-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Calida-Aktie 14,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Calida-Papier investiert hätte, hätte er nun 71,429 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Calida-Anteile wären am 16.10.2026 1 005,71 CHF wert, da der Schlussstand 14,08 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent.

Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 100,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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