Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Langfristige Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.07.2025 wurden Calida-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15,32 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 65,274 Calida-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (16,24 CHF), wäre das Investment nun 1 060,05 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6,01 Prozent.
Am Markt war Calida jüngst 115,94 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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