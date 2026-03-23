SPI-Papier Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Calida-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,18 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,642 Calida-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 12,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 336,13 CHF wert. Damit wäre die Investition 66,39 Prozent weniger wert.

Calida erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at