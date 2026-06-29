SPI-Papier Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Calida eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Calida-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Calida-Papier 15,20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,579 Calida-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,22 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 26.06.2026 auf 20,25 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,22 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Calida belief sich jüngst auf 144,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at